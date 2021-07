POL-NB: Verkehrsunfall mit einem tödlich verunglückten Kradfahrer in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 11.07.2021, um 14.32 Uhr ereignete ich in der Neubrandenburger

Oststadt ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein Kradfahrer

tödlich verunglückte. Ein 32- jähriger Mann und dessen 35-jährige

Sozia (beide in Waren wohnhaft und deutsche Staatsangehörige)

befuhren die Otto- Lilienthal- Straße in Richtung Salvador- Allende-

Straße. Der Kradfahrer verlor bei dem Versuch einen Wheelie zu machen

die Kontrolle über sein Motorrad, kollidierte mit drei parkenden

Fahrzeugen, stürzte und erlag noch an der Unfallstelle seinen

schweren Verletzungen. Die Beifahrerin wurde, nach durchgeführten

Reanimationsmaßnahmen, schwer verletzt ins Klinikum Neubrandenburg

verbracht.

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Zur

Unfallaufnahme wurde die Otto-Lilienthal- Straße kurzzeitig voll

gesperrt.





