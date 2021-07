POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der BAB 20

Neubrandenburg (ots) - Am 11.07.2021 kam es gegen 11.10 Uhr auf der BAB 20 kurz vor der Behelfsbrücke "Trebeltal" in Fahrtrichtung Stettin zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.



Zwei Personenkraftwagen hielten verkehrsbedingt wegen Stau auf der rechten Fahrspur an. Ein 19jähriger VW Golf- Fahrer (deutscher Staatsangehöriger) bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst auf die vor ihm stehenden Fahrzeuge auf. Dabei verletzte er sich selber und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht.

Die Insassen der beiden anderen Fahrzeuge blieben unverletzt. Sie stammen aus der Schweiz und dem Bundesland NRW. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.



Der rechte Fahrstreifen war zur Behandlung, VU-Aufnahme und Bergung für ca. 2 Stunden gesperrt. Eingesetzt waren ein Funkwagen des AVPR Grimmen, ein RTW, NAW und zwei Abschleppfahrzeuge.



Insgesamt kam es bisher an diesem Wochenende zu fünf Unfällen im Baustellenbereich der Trebeltalbrücke. Ursache war jeweils, Auffahren auf stehende Fahrzeuge am Stauende.



