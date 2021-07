POL-GÜ: Mehrere Sachbeschädigungen im Bereich des Polizeireviers Teterow am Wochenende

Güstrow (ots) - Wegen mehrerer Sachbeschädigungen ermittelt seit dem Sonntagmorgen die Polizei in Teterow.



So zogen in der Nacht zum Sonntag offenbar mehrere Täter die Seepromenade in Krakow am See entlang in Richtung des Stadtzentrums. Entweder aus Übermut oder infolge nicht vertragenen Alkohols wurden hier als auch im Stadtzentrum selbst mehrere Verkehrszeichen umgebogen, Spender für Hundekottüten entleert und auf die Straße geworfen, sowie zwei bunte Fahrräder, welche mit den in ihnen gepflanzten Blumen der Dekoration dienen sollten, entwendet bzw. umgeworfen und beschädigt. In diesem Fall wurden Anzeigen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Diebstahls gefertigt.



Strafanzeigen wegen des Verwendens von Zeichen verfassungswidriger Organisationen, Diebstahls und gemeinschädlicher Sachbeschädigung wird im Zusammenhang mit Schmierereien am Teterower Ehrenmal in den Heidbergen aufgenommen. Ein Zeuge stellte bei einer morgendlichen Sportrunde am Sonntag fest, dass in der Nacht ein oder mehrere Täter drei große Hakenkreuze sowie drei Sprüche an das Ehrenmal gesprüht haben. Außerdem wurde am Ehrenmal eine Anschauungstafel entwendet. Hier konnten Beweismittel gesichert werden, ihre Untersuchung dauert an.



Wegen des Diebstahls zweier Hinweisschilder wurde die Teterower Polizei nach Jördenstorf gerufen. Der oder die Täter waren entweder an den Schildern interessiert, mit welchem auf beschränkte Öffnungszeiten des Spielplatzes an der Amtsverwaltung hingewiesen wurde, oder sie waren mit den Beschränkungen als solche nicht einverstanden. Dies zu ermitteln wird Aufgabe der Kriminalpolizei sein.



In allen drei Fällen bittet die Polizei in Teterow um sachdienliche Hinweise von Bürgern, welche Beobachtungen zu den Taten oder den Tätern gemacht haben.



