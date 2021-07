POL-GÜ: Wer einsteigt muss auch aussteigen - Diebe auf der Flucht gestellt

Güstrow (ots) -



Am Freitagnachmittag verschafften sich zwei deutsche und ein

lettischer Täter gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus eines 22-jährigen

Güstrower. Aus der Wohnung entwendeten die Männer Gegenstände im Wert

von ca. 75 EUR und flüchteten anschließend mit einem Fahrzeug. Die

sofort alarmierte Polizei konnte das Fluchtfahrzeug nach einer kurzen

Verfolgungsfahrt quer durch die Güstrower Innenstadt im Bereich der

Hafenstraße stoppen. Während der Fahrzeugführer noch kurzzeitig

versuchte, sich der Maßnahme fußläufig zu entziehen, blieben seine

beiden Komplizen ergeben im Fahrzeug sitzen. Das Diebesgut konnte im

Pkw aufgefunden und sichergestellt werden. Darüber hinaus stellte

sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis war, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und

zusätzlich eine geringe Menge dieser bei sich führte. Eine

Überprüfung des Fluchtwagens ergab, dass dieser überhaupt nicht

zugelassen gewesen war und darüber hinaus mit entwendeten Kennzeichen

geführt wurde. Zeitgleich wurde der Einsatzleitstelle der Diebstahl

eben jener Kennzeichen im Bereich von Güstrow gemeldet, woraufhin

diese in Verwahrung genommen und im Anschluss an den rechtmäßigen

Besitzer zurückgegeben werden konnten. Alle Täter müssen sich nun

wegen eines Einbruchs- und Kennzeichendiebstahls verantworten. Mit

den anderen benannten Delikten sieht sich der 31-jährige

Fahrzeugführer hingegen alleine konfrontiert.



