POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der B 194 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Am 09.07.2021 kam es gegen 16:55 Uhr auf der B 194 zwischen

Lindenfelde und Lindenhof zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei

Personen leicht verletzt wurden.

Ein 21-jähriger Deutscher wollte mit seinem Pkw Golf einen Traktor,

welcher an den rechten Fahrbahnrand fuhr, um die folgende

Fahrzeugkolonne überholen zu lassen, und einen hinter dem Traktor

fahrenden Pkw Toyota überholen. Der Golf scherte zum Überholen nach

links aus. Dabei beachtete er nicht, dass er bereits von einem PKW

BMW überholt wurde.

In der weiteren Folge kam es zwischen dem Golf und dem BMW zum

seitlichen Zusammenstoß. Der 21-Jährige lenkte daraufhin sein

Fahrzeug zurück auf die rechte Fahrbahn. Aufgrund des zu geringen

Abstandes zum Toyota fuhr der Golf auf diesen auf.

Eine 20-jährige Insassin des VW Golf und die 61-jährige

Fahrzeugführerin des Pkw Toyota wurden bei dem Unfall leicht verletzt

und zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus Demmin verbracht. Der

62-jährige Fahrer des BMW und der Golf-Fahrer blieben unverletzt.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden in

eigener Zuständigkeit geborgen.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 Euro

Während der Unfallaufnahme wurde der Fahrzeugverkehr wechselseitig an

der Unfallstelle vorbeigeleitet.



