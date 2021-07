POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen auf der L 261 nahe Loitz (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Greifswald (ots) -



Am 09.07.2021, gegen 14:25 Uhr, ereignete sich auf der L261 zwischen

Loitz und Schwinge-Siedlung ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen

leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 46-jährige Fahrerin eines

PKW Toyota die L261 aus Richtung Loitz kommend in Richtung

Schwinge-Siedlung. Am Abzweig Schoppenmühl beabsichtigte der

44-jährige Fahrer eines PKW Skoda nach links auf die L 261 in

Richtung Loitz aufzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des

Toyota und es kam zur Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrerin des

Toyota und ihre 76-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht

verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Demmin

verbracht. Der Skoda-Fahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen,

lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Alle Unfallbeteiligten

sind im Landkreis Vorpommern-Greifswald wohnhaft.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000

Euro.



