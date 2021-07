POL-NB: Zwei Verkehrsunfall auf der BAB 20 zwischen AS Pasewalk Nord und AS Strasburg aufgrund einsetzenden Starkregens

Neubrandenburg (ots) - Am 09.07.2021 gegen 15:34 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg per Notruf einen verunfallten PKW auf der BAB 20, hinter der AS Pasewalk Nord in Fahrtrichtung Lübeck mit.



Der deutsche aus Berlin stammende 64- jährige PKW- Fahrer kam mit seinem PKW nach einem Überholvorgang an einem LKW in plötzlich auftretenden Starkregen. Hierdurch verlor er die Kontrolle über seinen PKW Ford S-Max, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und weiterer Folge überschlug er sich mit seinem PKW und kam Straßengraben zum Liegen.



Fahrer und Beifahrein wurden schwerverletzt mittels RTW zur Kontrolle ins Klinikum Neubrandenburg verbracht.



Die Bundesautobahn wurde auf Grund des Einsatzes der Polizei, des Rettungsdienstes und des Bergedienstes an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Es kam hierbei zu keinen Verkehrsbehinderungen und Stauerscheinungen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.



Bereits um 15:16 Uhr wurde der Einsatzleitstelle ein Verkehrsunfall mit Sachschaden (auf der BAB 20, hinter der AS Pasewalk Nord Fahrtrichtung Lübeck) gemeldet. Bei diesem kam ebenfalls ein PKW (BMW, Fahrer aus Thüringen) auf Grund des plötzlich eintretenden Starkregens von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei neben seinem PKW auch noch etliche Meter Leitplanke und Bankette. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte seinen PKW auf dem Standstreifen zum Stehen bringen.

Der hier entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 16.000 Euro.



