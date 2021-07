POL-NB: Unfall mit einer leicht verletzten Personen und drei PKW auf der B 110 zwischen Murchin und Relzow

Anklam (LK VG) (ots) - Am 09.07.2021 kam es um 15:12 Uhr auf der B 110 zwischen den Orten Murchin und Relzow zu einem Verkehrsunfall mit Personen und Sachschaden.



Die drei Unfallbeteiligten befuhren hintereinander die B 110 aus Richtung Murchin in Richtung Relzow. Auf Höhe der Abfahrt Libnower Landstr. (Solarpark Relzow) wollte ein Unbeteiligter nach links abbiegen. Er musste verkehrsbedingt aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Ein weiterer PKW hielt ebenfalls hinter diesem an. Eine 38-jährige Daciafahrerin aus Pinnow hielt ihren PKW hinter den genannten Fahrzeugen an, auch der hinter ihr fahrende Mann aus Anklam stoppte seinen Skoda ab und hielt an. Eine 37-jährige Frau aus Ueckermünde fuhr mit ihren Mercedes in das Heck vom Skoda und schob diesen in den stehenden Dacia. Alle drei beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro

Der 64-jährige Fahrer des Skoda wurde mit leichten Verletzungen durch einen RTW ins Klinikum Anklam verbracht.



Der weitere Fahrzeugverkehr konnte während der polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Vor Ort waren Kameraden der FFW Murchin und unterstützen die Rettungskräfte und die Bergungsunternehmen.



