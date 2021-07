Öffentlichkeitsfahndung nach einer 14-Jährigen und einem 17-Jährigen

Details anzeigen Verena Friedrich und Marvin Moser Verena Friedrich und Marvin Moser

Seit dem 04.07.2021 werden die 14-jährige Verena Friedrich aus Prohn und der 17-jährige Marvin Moser aus der Gemeinde Ummanz vermisst.

Beide Jugendlichen wurden am Samstag, den 03.07.2021 zuletzt gesehen. Marvin Moser wurde zuletzt am Samstag gegen 08:00 Uhr in Zirkow auf Rügen gesehen. Verena Friedrich hat sich zuletzt gegen 14:30 Uhr am Bahnhof Stralsund aufgehalten. Beide Personen haben sich vermutlich anschließend in Stralsund getroffen und sind seitdem nicht zu ihren Heimatorten zurückgekehrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Aufenthaltsort der beiden Personen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Wer hat Marvin und Verena seit dem 03. Juli 2021 gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Der Junge ist ca. 180 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und dunkelblonde Haare, die an den Seiten kurz und oben etwas länger sind. Bekleidetet ist Marvin vermutlich mit einer schwarzen Adidas-Hose und weißen bemalten Nike-Schuhen. Er könnte zwei Rücksäcke als Gepäck, mit Arbeitssachen und Sachen des täglichen Gebrauchs dabeihaben.

Das Mädchen hat eine normale etwas stabile Figur. Verena hat schulterlange braune Haare mit einem „Undercut“ am Hinterkopf und trägt eine feste Zahnspange. Bekleidet ist Verena vermutlich mit einer schwarzen Jeans mit Rissen und schwarz-weißen Turnschuhen. Sie führt wahrscheinlich eine schwarz-pinke Handtasche von „Michael Kors“ mit sich.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich die beiden in den Raum Potsdam begeben haben oder dort aufhalten. Eventuell ist das Pärchen mit einem entwendeten weißer VW Caddy mit dem amtliche Kennzeichen HST-RI666 unterwegs.

Alle Suchmaßnahmen der Polizei haben bislang nicht zum Auffinden der beiden Jugendlichen geführt. Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der beiden machen?

Hinweise teilen Sie bitte dem zuständigen Polizeihauptrevier in Bergen unter der Telefonnummer 03838/8100 oder jeder anderen Polizeidienststelle mit.

Die regionalen Radiosender sowie besonders die Medien in und um Potsdam werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.