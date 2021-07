POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad auf der B 109 zwischen Belling und Pasewalk sowie Folgeunfall mit leicht verletztem 76-Jährigen

Pasewalk (LK VG) (ots) - Am 09.07.2021 gegen 11.30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 109 zwischen Belling und Pasewalk zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Mercedes-Benz und einem Motorrad der Marke Suzuki. Beim Unfall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen erkannte ein 54-jähriger deutscher Motorradfahrer auf der B 109 zu spät, dass der vor ihm fahrende PKW verkehrsbedingt halten musste. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung gelang es dem Motorradfahrer nicht rechtzeitig hinter dem PKW zum Stehen zu kommen, sodass er nach links lenkte und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte der Kradfahrer mit einem ihm entgegenkommenden PKW, der trotz Gefahrenbremsung den Unfall ebenfalls nicht vermeiden konnte. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Prenzlau gebracht. Die 62-jährige deutsche Fahrerin des PKW Mercedes überstand den Unfall unbeschadet.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Die B 109 zwischen Belling und Pasewalk war für ca. 2 Stunden vollgesperrt.



Im Zuge des Rückstaus kam es in der Ortschaft Belling bei Pasewalk zu einem weiteren Unfall zwischen einem PKW Mercedes-Benz und einem Fußgänger. In der Ortschaft wollte ein 76-jähriger Deutscher gegen 13.30 Uhr die Fahrbahn der Dorfstraße zu Fuß überqueren. Auf Grund von Unachtsamkeit übersah er einen herannahenden PKW. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrzeugführer aus Niedersachsen den Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht vermeiden.

Bei dem Unfall wurde der 76-jährige Fußgänger leicht verletzt und für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von knapp 1000 Euro.



