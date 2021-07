LWSPA M-V: Schwelbrand auf dem Neubau eines Kreuzfahrtschiffes in der MV Werft Wismar

Waldeck (ots) - Am 09.07.2021 gegen 08:30 Uhr kam zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung auf dem Neubau eines Kreuzfahrtschiffes in der MV Werft Wismar.

Der Schwelbrand brach in einer Kabine auf Deck 13 des Kreuzfahrtschiffes aus. Durch schnelles Eingreifen der Werksfeuerwehr der MV Werften Wismar, der Berufsfeuerwehr Wismar und der Freiwilligen Feuerwehr Wismar konnte ein offener Brand verhindert werden. In der Folge waren Teile des Decksbereiches stark verraucht und mussten durch die Feuerwehr zwangsbelüftet werden.

Im Ersten Angriff kamen auch Beamte der Wasserschutzpolizei und des Kriminaldauerdienstes Wismar zum Einsatz.

Personen kamen nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht zu Schaden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache und die Einschätzung zum Schadensausmaß durch die Werft dauern an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

i.V.

Björn Nürnberg

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

WSPI Wismar

Telefon: 03841/25530





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell