POL-NB: Unbekannte Täter beschmieren Fitnessstudio in Ueckermünde mit unbekannter Flüssigkeit

Ueckermünde (ots) - Am 09.07.2021 gegen 08:30 Uhr kam es im Parkweg in Ueckermünde zu einer Sachbeschädigung mit besonderer Begehungsweise.



Nach bisherigen Erkenntnissen haben unbekannte Täter die Fassade des Vereinsgebäudes und eine Seitentür mit einer unbekannten Flüssigkeit beschmiert. Mitarbeiter des Sportvereins hatten diese am frühen Morgen festgesellt und einen unangenehmen Geruch wahrgenommen.



Zunächst waren die Mitarbeiter davon ausgegangen, dass es sich bei der Flüssigkeit um Erbrochenes handelt. Anschließend versuchten sie die unbekannte Flüssigkeit mit Reinigungsmitteln von Fassade und Seitentür des Gebäudes zu entfernen. Dabei kam es jedoch zu einer leichten chemischen Reaktion und der Geruch der unbekannten Flüssigkeit wurde intensiver. Das hatte die Mitarbeiter des Fitnessstudios veranlasst, den Notruf zu wählen und die Feuerwehr zu informieren.



Neben der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow mit ihrem Gefahrguttransport waren auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ueckermünde und der Rettungsdienst im Einsatz. Die Polizei hatte den Bereich um das Sportstudio und die Parkstraße zunächst weiträumig abgesperrt.



Um was für eine Flüssigkeit es sich handelte können die Experten der Feuerwehr bislang nicht sagen, eine Analyse steht noch aus.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben.

Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771 82 224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



