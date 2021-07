POL-HST: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Motorrollers

Details anzeigen Beispielbild zum Roller Beispielbild zum Roller

Grimmen (ots) - Am Donnerstagmorgen zeigte eine 55-jährige Frau aus Grimmen den Diebstahl ihres Kleinkraftrades an.



Die Deutsche stellte ihren Motorroller am Mittwoch, dem 07.07.2021 gegen 17:30 Uhr in der Strohstraße in Grimmen ab. Am Donnerstag, dem 08.07.2021 gegen 08:00 Uhr war dieser verschwunden.



Bei dem Zweirad handelt es sich um einen Retro-Roller der Marke Easy Cruiser in dunkelrot. Das Versicherungskennzeichen lautet 963-HST.

Der Wert des 50 ccm Gefährts liegt bei ca. 1.500 Euro.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat den Roller nach dem 08.07.2021 noch gesehen?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Personen zur Tatzeit gesehen haben, wenden sich bitte an das Polizeirevier Grimmen unter 038326/570, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



