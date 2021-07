POL-SN: Polizei ergreift alkoholisierten Unfallverursacher

Schwerin (ots) - In der Hamburger Allee kam es am gestrigen Abend (22.25 Uhr)zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.



Der Fahrer eines PKW Opel streifte beim Überholen in der Hamburger Allee, Höhe Fernsehturm, einen vorausfahrenden Seat mit dem Außenspiegel und flüchtete anschließend in Richtung Kepler-Passagen. Der 33-jährige Geschädigte folgte ihm und verständigte die Polizei.



An einem Waldrand in der Hamburger Allee, Höhe Nr.120, verließ der Unfallverursacher seinen Pkw und flüchtete zu Fuß.



Einer Streifenbesatzung fiel wenig später eine weglaufende Person, Höhe Hamburger Allee/Gagarinstraße auf. Bei der Personalienüberprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass er der Halter des Fluchtfahrzeugs ist.



Dem 40-jährigen Deutschen wurde der Tatvorwurf der Unfallflucht gemacht, zudem hatte er eine starke Alkoholfahne.



Eine Atemalkoholprüfung ergab einen Wert von 1,74 Promille, einen Führerschein besitzt der Mann seit Jahren nicht.



Zur Beweissicherung wurde der Pkw des Tatverdächtigen sichergestellt, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und Anzeige wegen des Verdachts der Unfallflucht, der Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.



