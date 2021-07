POL-LWL: Weidezaun von Schafswiese gestohlen

Boizenburg (ots) - Auf einer Wiese bei Horst haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag mehrere sogenannte Netzweidezäune mit einer Gesamtlänge von ca. 400 Meter gestohlen. Der dabei entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Tatort ist eine Schafswiese nahe des Elbdeiches. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) ermittelt jetzt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.



