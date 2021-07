POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Rostock (ots) - Am 7. Juli 2021, gegen 15.50 Uhr ist es in Rostock Schmarl zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.



Eine 22-jährige Fahrerin eines Pkw fuhr auf einem Parkplatz im Stephan-Jantzen-Ring in Richtung Hundsburgallee. Eine 78-jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg in Richtung Stephan-Jantzen-Ring; aus Richtung Hundsburgallee kommend. Im einem dort befindlichen Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmerinnen. Dabei verletzte sich die Radfahrerin schwer. Sie wurde in ein Klinikum verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.



Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen neben der Verkehrsunfallanzeige auch eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf. Eine Prüfgesellschaft im Sachverständigenwesen war ebenfalls vor Ort. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Beide Verkehrsunfallbeteiligten sind deutscher Herkunft.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell