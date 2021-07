POL-ANK: Unbekannte brechen in zwei Einfamilienhäuser in Mölschow ein

Heringsdorf (ots) - In der vergangenen Nacht - in der Zeit vom 07. Juli, 22.00 Uhr, bis zum 08. Juli 2021, 06.00 Uhr - sind unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser im Zecheriner Weg in Mölschow eingebrochen. Während die Hausbesitzer des einen Einfamilienhauses zur Zeit des Einbruchs nicht vor Ort waren, ereignete sich der andere Einbruchsdiebstahl während die Hausbesitzer schliefen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Diebe es insbesondere auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von mindestens 1.300 Euro. Während der Anzeigenaufnahmen stellte sich zudem heraus, dass die Täter in einem weiteren Haus versucht hatten einzubrechen - hierbei blieb es jedoch lediglich bei dem Versuch.



Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen, die etwas bemerkt haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heringsdorf unter 038378-2790, der Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Die Polizei möchte an dieser Stelle auf das Angebot der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle aufmerksam machen. Polizeihauptmeister Uwe Schwerin berät unabhängig und neutral zum Thema Einbruchschutz, auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause oder in der Firma. Die Beratung ist für Bürger, Unternehmen, Verbände und Organisationen kostenlos und kann helfen, Schwachstellen der eigenen Wohnungs- und Haussicherung zu erkennen und abzustellen. Herr Schwerin gibt hilfreiche Tipps und Hinweise, wie mit einfachen Mitteln mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden geschaffen werden kann. Einbrechern sind gut gesicherte Türen und Fenster ein Graus, da sie mehr Zeit für die Straftaten aufbringen müssen. Oft ziehen sie daher ab und suchen sich andere Ziele. Für weitergehende Informationen erreichen Sie PHM Schwerin telefonisch unter 03971 251-3506 und per E-Mail unter kbs-anklam@t-online.de.



