POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in Baumarkt

Rostock (ots) - Zur Durchsetzung seiner Flucht nach einem Ladendiebstahl soll ein 42-Jähriger ein Messer und ein Pfefferspray eingesetzt haben.



Am 7. Juli 2021, gegen 14.00 Uhr wurde ein Mitarbeiter eines Baumarkts in Rostock Lichtenhagen auf das Geräusch eines ausfahrenden Cuttermessers aufmerksam. Daraufhin ist er in Richtung der Geräusche in die Elektroabteilung gegangen und stellte fest, dass drei Artikelsicherungen auf dem Boden im Gang lagen. Der Mitarbeiter konnte einen Mann ausmachen, der sich zur Kasse bewegte. Aufgrund dieser Situation wurde der Mann aufgefordert, seinen Rucksack zu öffnen. Dies verweigerte der Mann und versuchte zu fliehen. Als weitere Baumarktmitarbeiter zur Hilfe eilten, um den Mann aufzuhalten, soll dieser ein Cuttermesser gezogen und ausgefahren haben. Damit bedrohte er das Personal. Daraufhin hatte der Mann die Möglichkeit in den Eingangsbereich des Markts zu flüchten und soll sodann ein Pfefferspray hervorgeholt haben. In den körperlichen Auseinandersetzungen betätigte der Mann das Pfefferspray. Weitere Versuche der Mitarbeiter, den Mann aufzuhalten, scheiterten. Verletzt wurde niemand.



Mitarbeiter des Baumarkts erkannten den Mann aus früheren Diebstahlshandlungen wieder. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 42-jährigen Deutschen, der bei der Polizei ebenfalls einschlägig bekannt ist.



Es wurde eine Strafanzeige wegen des Räuberischen Diebstahls und der versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell