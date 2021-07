POL-HWI: PKW-Diebstahl in Herrenburg

Herrenburg (ots) - Am gestrigen Morgen (7. Juli 2021) wurde die Polizei in Grevesmühlen über den Diebstahl eines schwarzen Pkw Ford-Mondeo in Herrenburg informiert.



Nach ersten Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von 5:00 Uhr bis 5:40 Uhr den Kombi, welcher auf einem Parkplatz vor dem Haus in der Bahnhofstraße abgestellt war. Der Wert des entwendeten Ford Mondeo mit dem amtlichen Kennzeichen NWM-PM 308 wird auf 30.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich im Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



