POL-HWI: Crossmaschine aus Garage in Blowatz entwendet

Blowatz (ots) - In der zurückliegenden Nacht (7. Juli 2021) wurden gegen 23:15 Uhr im Gartenweg in Blowatz vier Garagen durch unbekannte Täter aufgebrochen.



Zeugen nahmen gegen 23:20 Uhr ein lautes Motorengeräusch war und kontrollierten daraufhin die Garagen und stellten den Diebstahl einer KTM-Maschine fest. An der orange/schwarzen Crossmaschine befand sich zur Zeit des Diebstahls kein amtliches Kennzeichen. Der Gesamtschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Crossmaschine geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



