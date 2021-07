POL-NB: 80-jährige Frau stirbt beim Baden in der Ostsee

Bergen (ots) - Am 07.07.2021 gegen 16:00 Uhr stellte ein Rettungsschwimmer am Strand von Kloster auf Hiddensee fest, dass eine Person im Wasser treibt. Er konnte sie aus dem Wasser bergen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimieren. Bei der Person handelte es sich um eine 80-jährige Frau aus Rostock. Sie wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald gebracht. Dort verstarb sie kurze Zeit später.



im Auftrag



Jörg Hübner



Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Stgraße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131

Email: joerg.huebner@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell