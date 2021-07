POL-NB: Frau bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Bergen (ots) - Am 07.07.2021 gegen 17:50 Uhr ereignete sich auf der B196 in der Ortschaft Sellin ein Verkehrsunfall bei dem die Beifahrerin eines PKW Opel schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen mussten innerhalb der Ortschaft Sellin sowohl der PKW Opel eines 29-jährigen Syrers, als auch der PKW VW eines 57-jährigen deutschen Fahrzeugführers in Fahrrichtung Sellin Zentrum verkehrsbedingt halten.

Ein von hinten kommender 56-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines VW Caddy bemerkte die vor ihm stehenden Fahrzeuge zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. So kam es zunächst zum Zusammenstoß mit dem PKW Opel, der in weiterer Folge auf den davorstehenden PKW VW geschoben wurde. Hierbei verletzte sich die 28-jährige syrische Beifahrerin des PKW Opel schwer. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in die Uniklinik Greifswald verbracht.



Alle weiteren am Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt und die Fahrzeuge fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 EUR.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und des Rettungseinsatzes kam es auf der B196 in beide Fahrbahnrichtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen



