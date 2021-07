POL-HWI: Schwerer Arbeitsunfall in Wismar

Wismar (ots) - Am heutigen Vormittag (07. Juli 2021) gegen 11:30 Uhr ereignete sich ein Arbeitsunfall in der Tonnenhofstraße in Wismar, wobei ein Mann tödlich verunglückte.

Ersten Erkenntnissen zufolge verletzte sich ein 53-jähriger Arbeiter mit deutscher Staatsangehörigkeit während Reparaturarbeiten an einem Reaktionsbehälter tödlich.



Die Berufsfeuerwehr Wismar sowie die Freiwillige Feuerwehr Altstadt war zur Bergung der bewusstlosen Person eingesetzt.

Nach Reanimationsmaßnahmen konnte durch den eingesetzten Notarzt nur noch der Tod festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell