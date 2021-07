POL-NB: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Landkreis MSE (ots) - Am gestrigen 06.07.2021 wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg zwei versuchte sowie ein vollendeter Wohnungseinbruchsdiebstahl angezeigt.



Ein vollendeter Einbruch in ein Wohnhaus ereignete sich in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr des 06.07.2021 "Zu den Linden" in 17192 Neu Falkenhagen bei Waren (Müritz). In der knapp einstündigen Abwesenheit des Hausbewohners verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und durchwühlten sämtliches Mobiliar in verschiedenen Räumen. Als der Hausbesitzer gegen 11:00 Uhr zurückkehrte, traf er auf einen Täter. Dieser flüchtete umgehend mit einem älteren Fahrzeugmodell, einem schwarzen Audi A4, mit Malchiner Kennzeichen. Das Fahrzeug konnte durch eingesetzte Beamte des Polizeihauptreviers Waren ohne Fahrzeuginsassen im Stadtgebiet Waren festgestellt und zur Spurensicherung sichergestellt werden.

Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde nichts aus dem Haus entwendet. Der Schaden beläuft sich dennoch auf 3000 EUR. Zu dem flüchtigen Täter liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor:

- ca. 170- 180 cm groß, kräftige Gestalt

- 30 - 40 Jahre alt

- schmutzige, blaue Hose in ¾ Länge

- graue schmutzige Oberbekleidung

- ungepflegter Vollbart

- braune lockige Haare



Ein Fall eines versuchten Einbruchs ereignete sich in der Langen Straße in 17207 Solzow in der Zeit vom 02.07.2021, 12:00 Uhr bis 04.07.2021, 23:50 Uhr. Die zur Tatzeit verreisten Hausbewohner stellten bei der Rückkehr Einbruchsspuren an der Terrassentür fest. Es blieb beim Versuch und die bislang unbekannten Täter gelangten nicht in das Haus. Allerdings wurden ca. 200 EUR Sachschaden verursacht.



Ein weiterer, versuchter Einbruch wurde den Beamten des Polizeireviers Malchin "Am Kornbrink" in 17139 Malchin gemeldet. Nach bisherigem Kenntnisstand versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 05.07.2021, 15:00 Uhr bis 06.07.2021, 12:00 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus zu gelangen. Der Versuch scheiterte und es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 EUR.



Die Ermittlungen wegen der Einbrüche werden in den Kriminalkommissariatsaußenstellen Waren, Röbel und Malchin geführt. Personen, die auffällige Beobachtungen an den Tatorten gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Waren (03991-176 224), Röbel (039931-848 224), Malchin (3994/231224) oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell