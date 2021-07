POL-HRO: Weiterer Gebrauch von Softairwaffe in Rostock

Rostock (ots) - Am 7. Juli 2021, gegen 01.42 Uhr kam die Rostocker Polizei erneut zu einem Einsatz wegen des Gebrauchs einer Softairwaffe. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und stellte Jugendliche fest, die zwei Haltestellen zerstörten. Bei ihrer Flucht konnte der Zeuge sie zum Teil verfolgen.



Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Nahbereichsfahndung einen 17-jährigen Deutschen, der bei der Polizei bereits mehrfach wegen verschiedener Delikte in Erscheinung getreten ist. Im Zuge der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem 17-Jährigen zwei Softairwaffen, die sichergestellt wurden.



Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz. Die Scheiben der Bushaltestellen sind augenscheinlich zerschossen worden. Es wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz gefertigt. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



Ein Zusammenhang mit der Tat am 6. Juli 2021, gegen 21.46 Uhr in Rostock Schmarl kann nicht ausgeschlossen werden. Siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock vom 7. Juli 2021, 01.51 Uhr.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell