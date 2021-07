POL-HWI: Videowagen stellt Verstöße auf Autobahn 20 sowie auf Landesstraße 03 fest.

Nordwestmecklenburg (ots) - Am gestrigen späten Nachmittag (6 Juli 2021) sowie in der darauffolgenden Nacht wurden insgesamt fünf Ordnungswidrigkeiten durch den vom Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf eingesetzten Videowagen festgestellt.



Dabei soll sich gegen 17:30 Uhr ein Skodafahrer unter anderem nicht an die Abstandsregeln gehalten haben, als er die A 20 von Rostock in Richtung Lübeck befuhr. Auf den 26-jährigen Fahrzeugführer machte ein Zeuge bei der Leitstelle aufmerksam. Nachdem der Videowagen dem betroffenen Skoda in Höhe Auffahrt Wismar Mitte folgen konnte, stellte dieser eine eigenartige Fahrweise fest. Der Skoda soll teilweise mittig auf beiden Fahrspuren, teilweise auf dem Standstreifen gefahren und ohne den Blinker zu setzten, die Fahrspuren gewechselt haben. Allein die Abstandsunterschreitungen werden zu einem Bußgeld und mindestens einem Punkt in Flensburg führen. Der Skodafahrer wirkte bei der Kontrolle und der Konfrontierung der Taten nicht einsichtig und ärgerte sich über die anderen Verkehrsteilnehmer die langsam fahren oder auf der linken Fahrspur trödeln. Ihm wird aufgrund seiner Aussagen vorsätzliches Handeln vorgeworfen wonach die Geldbuße von 240 Euro auf 480 Euro verdoppelt werden kann.



In der Nacht zum 07. Juli wurden weitere vier Bußgeldverfahren aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen eingeleitet. Davon fiel ein Fahrzeugführer mit Anhänger auf der A 20 zwischen Schönberg und Grevesmühlen bei erlaubten 80 km/h mit einer Geschwindigkeit abzüglich der Toleranz von 135km/h auf. Da dem Fahrer die erlaubten 80km/h bekannt waren und er trotzdem schneller fuhr erwartet ihn eine Bußgeldanzeige, eine Strafe von 960 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie drei Monate Fahrverbot.



Ein VW Polo GTI Fahrer soll die zulässige Geschwindigkeit von 130km/h auf der A 20 zwischen Grevesmühlen und Schönberg mit 72km/h überschritten haben. Den 26-Jährigen erwartet neben dem Bußgeldverfahren eine Strafe von 600 Euro, zwei Punkten in Flensburg und ebenfalls ein drei Monate langes Fahrverbot.



Bei den zwei weiteren Geschwindigkeitsverstößen blieb es bei der Einleitung eines Bußgeldverfahren ohne ein Fahrverbot. Wobei die junge Fahranfängerin, welche auf der L 03 zwischen Damshagen und Rolofshagen zu schnell unterwegs war, eine Probezeitverlängerung sowie eine Nachschulung erwarten muss.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell