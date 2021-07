POL-LWL: Mann soll Pflastersteine von Baustelle gestohlen haben

Parchim (ots) - Nach einem Hinweis hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen in Parchim einen Fahrradfahrer gestellt, der zahlreiche Pflastersteine gestohlen haben soll. Der 44-jährige Tatverdächtige war mit einem Fahrradgespann unterwegs, dessen Anhänger mit Pflastersteinen beladen war. Wie sich herausstellte, stammten die Steine von einer Baustelle auf dem Juri-Gagarin-Ring. Offensichtlich wollte der Mann die Fuhre in eine nahegelegene Kleingartenanlage transportieren. Die Polizei, die den Anhänger samt Ladung sicherstellte, schätzt den Wert des Diebesgutes auf mehrere Hundert Euro. Gegen den deutschen Tatverdächtigen ist Anzeige wegen Diebstahls erstattet worden.



