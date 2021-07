POL-LWL: PKW in Zarrentin gestohlen

Zarrentin (ots) - Am frühen Mittwochmorgen haben unbekannte Täter in Zarrentin einen PKW gestohlen. Dabei handelt es sich um einen grauen SUV der Marke Ford Kuga mit Ludwigsluster Kennzeichen, der auf der Parkfläche vor einem Wohnhaus auf dem Gudower Ring entwendet wurde. Die Polizei hat unverzüglich die Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug eingeleitet und eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des entwendeten Autos nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/6060) entgegen.



