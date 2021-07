POL-ANK: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr auf der BAB20

Pasewalk (ots) - Bereits am vergangenen Wochenende (am 03. Juli 2021, 12.20 Uhr) ereignete sich auf der Bundesautobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Pasewalk-Süd und Pasewalk-Nord ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch einen Kleinbus. Die Polizei sucht nun den Fahrer eines VW T6 und weitere mögliche Zeugen.



Ein Hinweisgeber meldete der Polizei, dass er auf der BAB20 aus Richtung Berlin in Richtung Stralsund unterwegs gewesen ist. Aufgrund eines hohen Verkehrsaufkommens befuhr der Mann mit seinem 4-jährigen Sohn die linke Spur mit etwa 120 km/h. Plötzlich überholte ihn von rechts ein von hinten herannahender VW T6. Er scherte nur sehr knapp vor ihm in die linke Spur ein, da sich weitere Fahrzeuge auf der Überholspur befanden. Anschließend wechselte der Hinweisgeber mit seinem Fahrzeug auf die rechte Spur und befuhr die Fahrbahn auf gleicher Höhe mit dem VW. Daraufhin begann - nach Aussagen des Hinweisgebers - der Fahrer des VW, den Geschädigten nach rechts gegen die Leitplanke drängen zu wollen. Der Geschädigte musste dadurch eine Gefahrenbremsung durchführen, damit es zu keiner Kollision kommt. Der VW-Fahrer fuhr schließlich über die Anschlussstelle Pasewalk-Nord von der Autobahn ab und dann weiter in Richtung Pasewalk.



Zu dem Zeitpunkt befanden sich zahlreiche weitere Fahrzeuge auf der Autobahn. Daher bittet die Polizei nun um Mithilfe. Wer kann Angaben zum Fahrer des VW T6 machen? Es handelt sich um einen silbernen Fensterbus (hinten nicht geschlossen).



Wer kann weitere Angaben zum Vorfall am 03. Juli 2021 um 12.20 Uhr auf der BAB20 machen? Der Geschädigte gab an, dass ebenso der Fahrer eines McLaren mit Berliner Kennzeichen an dem Vorfall involviert gewesen sein soll.

Zeugen und möglicherweise auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



