POL-HRO: beschädigte Fahrzeuge durch Beschuss mit Softairwaffe

Rostock (ots) -



Am 06.05.2021 um 21:46 Uhr sollen im Rostocker Stadtteil Schmarl

zurzeit unbekannte Jugendliche vom Balkon auf parkende PKW geschossen

haben.

Vor Ort wurden insgesamt wurden vier beschädigte PKW und ein

beschädigter Kleintransporter festgestellt. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf ca. 5000EUR geschätzt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Durch die Beamten des PR Lichtenhagen wurde die betreffende Wohnung

betreten und durchsucht. In der Wohnung wurden zwei Personen (18 wbl.

und 22 männl.) festgestellt, die nicht Wohnungsinhaber sind. Nach

deren Angaben hat der Wohnungsinhaber und zwei ihnen unbekannte

männliche Personen die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen. Er

war auch telefonisch nicht erreichbar.

Bei der Durchsuchung in der Wohnung wurden keine Waffen gefunden.

Im Rahmen der Tatortarbeit wurden an zwei beschädigten Fahrzeugen

kleine Metallkugeln gefunden, die die Nutzung einer Softairwaffe

vermuten lassen.

Durch die Kriminalpolizei wurden Spuren am Tatort gesichert. Es

wurden Ermittlungsverfahren wegen mehrfacher Sachbeschädigung und

Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.





Regina Junck

Polizeihauptkommissarin

Dienstgruppenleiterin im PR Lichtenhagen



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell