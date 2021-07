POL-NB: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden auf dem Parkplatz Kühlhausberg in 17235 Neustrelitz

Waren (ots) - Am 06.07.2021 gegen 13:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz Kühlhausberg zu einem Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden. Der 70-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Ford Kuga parkte mit seinem PKW in 17235 Neustrelitz auf dem Parkplatz Kühlhausberg vor dem Einkaufsmarkt "Hammer". Gegen 13:30 Uhr wollte er rückwärts aus der Parklücke ausparken. Dabei stieß er gegen einen schräg hinter ihm geparkten PKW VW Up und streifte den direkt hinter ihm stehenden PKW Mitsubishi. Dann verklemmte sich sein Fuß zwischen Brems-und Gaspedal, er konnte den Fuß nicht mehr vom Gaspedal nehmen und sich auch nicht mehr selbst daraus befreien. Jetzt fuhr er vorwärts diagonal über den gesamten Parkplatz. Hierbei streifte er einen PKW Chrysler und stieß seitlich gegen einen PKW Hyundai. Der PKW Hyundai wurde durch den Zusammenstoß auf eine Grünfläche geschoben. Der 70-jährige setzte seine Fahrt fort und fuhr über ein kleines Gebüsch. Auf Höhe des EDEKA-Marktes gelang es ihm endlich seinen Fuß zu befreien und die Gangschaltung seines Automatikgetriebes auf die Parkstellung zu schallten. Mit erheblicher Verzögerung kam er endlich auf der Fahrbahn, welche zum OBI-Markt führt, zum Stehen. Wie durch ein Wunder wurde beim dem Unfall niemand verletzt. Keines der beteiligten Fahrzeuge war mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000,-EUR.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell