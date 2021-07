POL-LWL: Spendenbox und Kaffeekasse bei Einbruch in Bäckerei geplündert

Hagenow (ots) - Bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in Hagenow haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag Bargeld gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge öffneten die Täter zunächst gewaltsam die Eingangstür der Filiale in der Söringstraße und stahlen aus einer aufgestellten Spendenbox sowie aus einer Kaffeekasse Bargeld. Dabei handelte es sich um Münzgeld. Die Polizei vermutet, dass diese Tat im Zusammenhang mit einem weiteren Vorfall steht, der sich nur wenige hundert Meter entfernt ereignet hat. In Friedrich-Heincke-Straße hatten Unbekannte versucht, in eine weitere Bäckereifiliale einzubrechen. In das Gebäude waren die Täter nicht eingedrungen, allerdings hinterließen die Unbekannten beim misslungenen Einbruchsversuch Sachschäden an der Eingangstür. Die Kriminalpolizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) ermittelt jetzt in beiden Fällen und bittet um Zeugenhinweise.



