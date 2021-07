POL-HWI: Hochbeete vom Kita-Gelände gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Details anzeigen Originalaufnahme des Hochbeetes Originalaufnahme des Hochbeetes

Grevesmühlen (ots) - Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter in Grevesmühlen zwei Hochbeete von einem Kindergartengelände.



Ersten Erkenntnissen zu Folge müssen die Täter im Zeitraum 02. Juli 2021, 17:00 Uhr bis 05. Juli.2021, 06:00 Uhr zunächst die Hochbeete entleert und danach gestohlen haben. Das Pflanzengut wurde auf dem Grundstück der Kita, in der Straße Am Lustgarten, belassen. Es handelt sich um zwei braune Kunststoffhochbeete.

Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich im Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



