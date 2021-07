POL-SN: Kripo sucht unfallbeteiligten Fußgänger

Schwerin (ots) - Am 3. Juli 2021 kam es in der Geschwister Scholl Straße, gegen 22.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger.



Ein 72-jähriger Toyotofahrer musste einem, im Gegenverkehr befindlichen Fahrzeug ausweichen und touchierte dabei eine, am Fahrbahnrand stehende Person, mit dem rechten Außenspiegel.



Der Fahrzeugführer hielt erst in der Mecklenburgstraße an und sah anschließend nach dem Fußgänger, der sich aber nicht mehr vor Ort befand.



Nach Angaben des Unfallverursachers haben sich zum Unfallzeitpunkt weitere Personen im Bereich aufgehalten.



Diese Zeugen und der Geschädigte werden gebeten sich tagsüber bei der Kriminalpolizei unter 0385/5180-1332 oder 5180-2224, alternativ per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



