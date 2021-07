POL-ANK: Alkoholisierter Mann baut Verkehrsunfall in Wolgast

Wolgast (ots) - In der vergangenen Nacht (05. Juli 2021, gegen 23.00 Uhr) kam es in der Chausseestraße in Wolgast zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher schwer verletzt worden ist.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 30-jährige italienische Fahrer eines Ford die B 111 (Chausseestraße) in Richtung Peenebrücke. Auf Höhe der Hausnummer 42 fuhr er plötzlich über die Seitenbegrenzung einer Verkehrsinsel, kam ins Schleudern und schließlich linksseitig von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er einen Zaun, fuhr über die gesamte Fahrbahn wieder nach rechts und touchierte ebenso Palisadensteine am rechten Fahrbahnrand, bevor er mittig der Fahrbahn zum Stehen gekommen ist.



Der schwerverletzte Mann wies einen Atemalkoholwert von 1,76 Promille auf. Er wurde schließlich ins Krankenhaus Wolgast gebracht. Die Straße musste für eine Stunde voll gesperrt werden.

Im Zuge der weiteren Unfallaufnahme wurde zudem bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B war.

Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1.000 Euro. Durch die Kollision verursachte er an den Zäunen zudem einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.



