POL-LWL: Fahrradfahrer zog sich bei Sturz Kopfverletzung zu

Parchim (ots) - Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad hat sich ein Mann am Montagabend in Parchim eine Kopfverletzung zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 36-jährige Deutsche in der Ziegendorfer Chaussee einem entgegenkommenden Fahrrad ausweichen, als er dabei die Kontrolle über sein Bike verlor. Der Verunglückte, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Er soll ersten Erkenntnissen zufolge auf dem Fahrradweg in falscher Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein. Die Polizei ermittelt jetzt in diesem Fall.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





