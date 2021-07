POL-NB: Maskenverweigerer greift Polizisten an

Barth (ots) - Am 05.07.2021 gegen 14:30 Uhr betrat ein 29-jähriger deutscher Mann eine Bankfiliale in Barth, ohne den im Gebäude vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz anzulegen. Hinweise des Personals der Bank wurden von der Person ignoriert und den Aufforderungen das Gebäude zu verlassen, leistete er nicht Folge. Erst nach langer Kommunikation mit den eingesetzten Polizeibeamten verließ dieser in Begleitung die Filiale. Draußen vor dem Gebäude weigerte er sich seine Personalien anzugeben und versuchte sich zu entfernen. Hierbei musste er von den Polizeibeamten festgehalten werden. Anschließend versuchte der Mann einem Beamten ins Gesicht zu schlagen und trat mehrfach um sich. Durch den Einsatz des Reizstoffsprühgerätes konnte der Widerstand der Person gebrochen werden. Die Personalien wurden dann im PR Barth zweifelsfrei festgestellt. Bei dem Einsatz wurden die zwei Beamten leichtverletzt. Einer war nicht mehr dienstfähig.



