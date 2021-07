POL-NB: Vorsicht Betrug - Warnung vor Hausbootverleih per Fake-Homepage

Landkreis MSE (ots) - In den vergangenen Tagen gingen in den Dienststellen der Polizeiinspektion Neubrandenburg zahlreiche Strafanzeigen wegen Betrugs im Internet ein.



Nach bisherigen Erkenntnissen stammen die Geschädigten aus dem gesamten Bundesgebiet und wurden im Internet Opfer einer Betrugsmasche, indem sie bei dem Anbieter www.dein-hausbooturlaub.de Hausboote anmieteten. Nach einer Anzahlung des Mietpreises in Höhe von überwiegend 600EUR und der Zahlung einer Kaution brach der Kontakt zu der vermeintlichen Firma ab. Das Unternehmen blieb in der weiteren Folge für die Geschädigten unerreichbar.



Auf der aufgeführten Internetseite wirbt das vermeintliche Unternehmen unter der Nutzung von Fotokopien und falscher Daten für exklusive Hausboote an verschiedenen Orten Deutschlands, viele Angebote führen an die Müritz nach Waren.



Die Ermittlungen wegen des Betruges wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Die Polizei warnt hiermit eindringlich vor der oben aufgeführten Website, die eine Fake-Seite darstellt. Sollten auch Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, nehmen Sie Kontakt mit Ihrer örtlichen Polizei auf. Hinweise und Strafanzeigen können ebenso an die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de gerichtet werden.



