POL-NB: Weißes Wohnmobil gestohlen - Zeugenaufruf

Greifswald (ots) - Seit heute Morgen gegen 06:30 gilt ein weißes Wohnmobil des Herstellers FCA Italy / Capron als gestohlen. Nach derzeitigem Stand hat es einen Gesamtwert von etwa 65.000 Euro. Im mutmaßlichen Zeitraum des Diebstahls - gestern 23:30 Uhr bis heute 06:30 Uhr - stand das Wohnmobil auf einem Anwohnerparkplatz auf Höhe des Dubnaring 11 in Greifswald.



Das Wohnmobil hat das amtliche Kennzeichen HGW-UL93.



Es hat einen modelspezifischen Aufdruck in Form eines langegezogenen "C" in der Farbe Grau. Zusätzlich ist es unter anderem mit einer Solaranlage ausgestattet.



Besonders unglücklich ist in diesem Fall, dass der Besitzer den Diebstahl bemerkte, als er das Wohnmobil gerade zu einem gesicherten Gelände bringen wollte.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung:



- Wer hat das weiße Wohnmobil mit dem grauen "C" im Zeitraum

zwischen gestern Abend gegen 23:30 Uhr und heute in und um

Greifswald oder in anderen Regionen gesehen (möglicherweise ohne

Kennzeichen oder mittlerweile mit einem anderen)?

- Wer hat womöglich in der Nacht zu heute verdächtige Personen auf

dem Parkplatz Höhe Dubnaring 11 beobachtet?



Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall bitte an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 / 540 224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



