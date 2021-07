POL-LWL: 16-jähriger Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Klein Rogahn (ots) - Mit dem Auto seines Vaters war ein 16-jähriger Jugendlicher am frühen Samstagmorgen in Klein Rogahn von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Feldsteinmauer gefahren. Dabei entstand am PKW Totalschaden. Der 16-Jährige, der sich bei der Karambolage leichte Verletzungen zuzog, flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Er wurde später von der Polizei an seiner Wohnadresse angetroffen. Dort stellten die Beamten bei dem aus Tschechien stammenden Jugendlichen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, einen Atemalkoholwert von 0,93 Promille fest. Gegen ihn ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet worden.

Im Februar dieses Jahres war der 16-Jährige schon einmal wegen eines ähnlichen Delikts aufgefallen. Mit einem Atemalkoholwert von 1,25 Promille war er seinerzeit mit einem PKW von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren.



