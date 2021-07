POL-HWI: Geschwindigkeitsüberwachung im Baustellenbereich auf der Autobahn 20

Metelsdorf (ots) - Bereits am vergangenen Freitag, 02. Juli. 2021, führte das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf Geschwindigkeitsmessungen in einem Baustellenbereich durch.



In der Zeit von 05:30 bis 13:30 Uhr maßen die Beamten zwischen dem Parkplatz Fuchsberg und der Anschlussstelle Kröpelin insgesamt 3.838 Fahrzeuge.

Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h stellten sie 230 Überschreitungen fest. 202 davon lagen im Verwarn- und 28 im Bußgeldbereich.



Den Fahrer mit der höchstgemessenen Geschwindigkeit von 123 km/h erwarten zwei Punkte in Flensburg, ein Monat Fahrverbot und eine Geldbuße von 160 Euro.



