POL-HWI: Einbruch in Bäckereifiliale in Selmsdorf

Selmsdorf (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags wurde die Grevesmühlener Polizei über einen Einbruch in eine Bäckereifiliale in Selmsdorf informiert.



In die Bäckereifiliale, die Teil eines Einkaufsmarktes in der Straße Am Wiesengrund ist, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende in der Zeit von Samstag, 03. Juli gegen 18:30 Uhr bis Montag, 05. Juli 2021 gegen 03:30 Uhr ein und entwendeten dort Bargeld.



Der Schaden wird insgesamt auf 5 000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 722 0, bei jeder beliebigen Polizeidienststelle oder bei der Internetwache unter www.polize.mvnet.de zu melden.



