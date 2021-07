POL-NB: Motorradfahrer verletzt sich schwer bei einem Motorrad-Stunt

Ueckermünde (ots) - Am 04.07.2021 gegen kam es in 17358 Torgelow in der Rudolf-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Drei männliche deutsche Jugendlichen im Alter von 16, 18 und 19 Jahren machten mit ihren Krafträdern bzw. Kleinkrafträdern Fahrübungen und Stunts. Beim Versuch einen Wheelie (Fahren eines Motorrades mit dem Vorderrad in der Luft) zu machen, rutschte der 19-jährige Fahrzeugführer eines Motorrades KTM von der Bremse ab. Hierdurch verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, stürzte mit diesem und rutschte mit dem Fahrzeug über die Fahrbahn. Dabei war sein linker Fuß unter dem Motorrad eingeklemmt. Bei dem Unfall zog sich der Fahrzeugführer eine Fraktur des linken Sprunggelenks zu und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen werden. Dort wurde er stationär aufgenommen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von 150,-EUR.



