Vermisste 15-Jährige in 17209 Roez

Details anzeigen Vermisste Emily Schütt Vermisste Emily Schütt

Seit dem 04.07.2021 gegen 07:15 Uhr wird in 15-jährige Emily Schütt aus 17209 Roez im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vermisst. Die Gesuchte wurde letztmalig am 04.07.2021 gegen 01:00 Uhr in der elterlichen Wohnung ist seit diesem Zeitpunkt unbekannten Aufenthaltes. Sie ist ca. 160 cm groß, von normaler bis leicht korpulenter Gestalt und hat braune Haare. Sie trägt ein schwarzes Oberteil und schwarze Turnschuhe. Des Weiteren führt sie einen schwarzen Beutel bei sich. Alle Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Gesuchten.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt sie im Polizeirevier Röbel der Telefonnummer 03961-2578224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

~

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

~