POL-NB: Betrunkener Fahrer in Neubrandenburg gestellt

Neubrandenburg (ots) - Am 04.07.2021 führten Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg in der Rostocker Straße eine Verkehrskontrolle durch. Gegen 15:20 Uhr wurde der Fahrzeugführer eines VW Caddy einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 °/oo. Den 50-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.



Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



PHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell