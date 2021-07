POL-NB: 82-jähriger Mann stirbt beim Baden auf der Insel Usedom

Heringsdorf (ots) - Passanten entdeckten am 04.07.2021 um 15.30 Uhr einen leblosen Mann im Wasser der Ostsee in Karlshagen/ Usedom. Der 82-jährige Mann aus Sachsen-Anhalt verstarb trotz sofortigen Reanimation durch die Ersthelfer und den mit einem Rettungshubschrauber hinzu kommenden Notarzt. Obwohl zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Straftat ausgeschlossen wird, kam der Kriminaldauerdienst Anklam zum Einsatz, der ein Todesermittlungsverfahren einleitete.



