POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B110 in Murchin.

Wolgast (ots) - Am 04.07.2021 kam es um 12:42 Uhr auf der B110 in der Ortschaft Murchin zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.

Der 60-jährige Fahrzeugführer eines Wohnmobils und ein dahinter befindlicher 69-jähriger Fahrzeugführer eines Mazda durchfuhren die Ortschaft Murchin aus Richtung Insel Usedom kommend in Richtung Redoute.

Nach Durchfahren einer Linkskurve scherte der Mazda für ein Überholvorgang nach links aus und touchierte einen im Gegenverkehr befindlichen schwarzen PKW mit dem Außenspiegel.

Beim anschließenden Wiedereinscheren nach rechts kam es zwischen dem Mazda und dem Wohnmobil zum Zusammenstoß. Das Wohnmobil kam dadurch ins Schleudern und kippte nach ca. 50m auf dem Randstreifen zur Seite. Der im Gegenverkehr befindliche schwarze Pkw flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der 60-jährige Wohnmobilfahrer und seine 55-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum Anklam verbracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 13.500,-- EUR. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die B 110 war für ca. 2h voll gesperrt. Die Beteiligten des Verkehrsunfalls sind alle deutsche Staatsbürger.



