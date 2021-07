POL-NB: Brand einer Garage in 17379 Ferdinandshof

Ueckermünde (ots) - Am 03.07.2021 gegen 19:25 Uhr meldete ein Zeuge, dass auf dem Gelände der "Alten Molkerei" in der Dr.-Allende-Straße in 17379 Ferdinandshof eine Garage brennt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Auf dem Gelände brannte eine Garage, in der ein ausgeschlachteter Opel Corsa stand. Das Feuer konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Diese waren mit 28 Kameraden und 7 Fahrzeugen im Einsatz. Während der Löscharbeiten musste die Dr.-Allende-Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Da es sich um eine baufällige Garage und um ein zerstörtes Fahrzeug handelt ist es zu keinem Sachschaden gekommen. Als Ursache des Brandes kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell