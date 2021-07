POL-NB: Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf der BAB 20 bei Bad Sülze (LK VR)

Grimmen (ots) - Am 03.07.2021, gegen 13.00 Uhr kam es auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees zu einem Auffahrunfall. Der 87-jährige deutsche Fahrer eines PKW Citroen übersah das Stauende im Bereich der A20-Brückenbaustelle und fuhr einem PKW Dacia nahezu ungebremst auf. Fahrer und 83-jährig Beifahrerin des Verursacherfahrzeuges sowie der 69-jährige Fahrer des geschädigten Fahrzeuges wurden leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Klinken gebracht .An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Schaden beläuft sich auf ca. 12.000,-EUR. Die BAB 20 Richtungsfahrbahn Stettin, war für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Alle Unfallbeteiligten waren deutsche Staatsbürger.



