POL-NB: Messerstecherei vor Stralsunder Barbershop

Stralsund (ots) - Heute Vormittag hat es gegen 11:00 Uhr eine Messerstecherei zwischen einem 35-jährigen Iraker und einem 31-jährigen Syrer vor einem Barbershop in der Stralsunder Altstadt gegeben. Polizeibeamte des Hauptreviers der Hansestadt bemerkten während ihrer Streifenfahrt die Auseinandersetzung vor dem Shop, gingen sofort dazwischen und riefen Verstärkung. Währenddessen leisteten die Beamten Erste Hilfe bei den Verletzten.



Nach momentanen Kenntnissen haben sich die beiden Mitarbeiter des Barbershops gegenseitig Stichverletzungen zugefügt. Beide kamen sofort ins Klinikum zur weiteren Behandlung. Derzeit schwebt der 35-Jährige in Lebensgefahr.



Zur weiteren Tatortarbeit und Spurensicherung ist der Kriminaldauerdienst Stralsund zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Anklam im Einsatz.



Was die Messerstecherei ausgelöst hat, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Rückfragen bitte an:



Claudia Tupeit

Pressestelle

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell